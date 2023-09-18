Берлин опроверг решение о поставках ракет Taurus Киеву

Украина требует от Запада дальнобойные ракеты

Ничего нового в ситуации вокруг возможных поставок Киеву со стороны Берлина крылатых ракет Taurus не появилось. Об этом в понедельник, 18 сентября, рассказал официальный представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер.

Чиновник не стал вдаваться в подробности относительно хода обсуждения данной темы и не рассказал, когда могут появиться какие-либо сдвиги, сообщает ТАСС.

Над передачей Киеву дальнобойных ракет думают и в Вашингтоне. Глава МИД России Сергей Лавров указал, что Соединенные Штаты "управляют этой войной, они поставляют оружие, боеприпасы, разведывательные данные, данные со спутников — они ведут против нас войну".

В Вашингтоне планируют объявить о новом пакете военной помощи Киеву. Джо Байден уже обратился к Конгрессу с просьбой одобрить выделение 24 млрд долларов. Однако пока официально США не согласовали отправку на Украину дальнобойных ракет ATACMS, получить которые жаждет киевский режим.

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