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Путин запланировал в Новгороде заседание Госсовета

15:02
  • понедельник
  • 18 сентября 2023

Его посвятят развитию рынка труда

В Великом Новгороде пройдет заседание президиума Госсовета России по ситуации на российском рынке труда. Об этом в понедельник, 18 сентября, рассказали в пресс-службе Кремля.

Соответствующее распоряжение отдал глава государства Владимир Путин. Он назначил расширенное заседание на 20-21 сентября, сообщает РИА Новости.

Российские власти внимательно следят за состоянием рынка труда. 15 сентября вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что численность официально зарегистрированных безработных в России за прошедшую неделю сократилась на 11 тысяч человек и составляет сейчас 473 тысячи человек.

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков отмечал, что безработица в горизонте ближайших минимум полутора лет будет находится на низких отметках. Ее тенденции к росту не предвидится, возможно даже незначительное снижение.

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