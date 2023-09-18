Папа римский пообещал продолжить мирную миссию по Украине

Об этом рассказали в Ватикане

Папа римский Франциск заинтересован в продолжении мирной миссии по дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Об этом в понедельник, 18 сентября, рассказал посол России в Ватикане Иван Солтановский.

Дипломат обсудил с главой Римско-католической церкви миссию его посланника по украинскому урегулированию главы Конференции итальянских епископов кардинала Маттео Дзуппи.

Участники беседы договорились "продолжать честный и открытый диалог со Святым престолом, традиционно строящийся на основе взаимного уважения", сообщает ТАСС.

При этом в Киеве папу римского удостоили резкой критики за то, что понтифик напомнил о величии России — стране "большой культуры и большой человечности". Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, реагируя на это высказывание, назвал понтифика "инструментом российской пропаганды".

В Кремле подчеркнули, что мнение папы римского Франциска относительно России "звучит в унисон" с позицией Москвы, а глава Римско-католической церкви "знает российскую историю".

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