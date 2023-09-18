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В Госдуме спрогнозировали снижение цен на бензин в России

15:21
  • понедельник
  • 18 сентября 2023

Государство обладает инструментами ручного регулирования энергетического сектора

На сегодняшний день в стране есть все предпосылки для снижения цен на бензин. Об этом в интервью изданию URA.RU заявил заместитель председателя Госдумы России по экономической политике Артем Кирьянов.  

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Как отметил парламентарий, если динамика роста цен на топливо сохранится, то профильные ведомства начнут применять инструменты ручного регулирования для обеспечения "нормального" функционирования экономики страны.  

"Есть все предпосылки к тому, что цены на бензин будут снижаться. В этом смысле оснований для системной озабоченности пока нет", - заявил Кирьянов, отвечая на вопрос журналиста о том, будут ли в ближайшее время применены такие инструменты.

При этом депутат подчеркнул, что, несмотря на очевидные тенденции снижения цен на топливо, власти страны "на всякий случай" уже выработали набор инструментов для ручного регулирования стоимости энергоносителей. По его словам, такие меры позволят поддержать те отрасли отечественной промышленности, которые испытывают зависимость от бензина и дизеля.

Ранее в Минэнерго России порекомендовали энергетическим компаниям проработать все возможные способы по сдерживанию роста цен на дизельное топливо в сельскохозяйственных регионах страны. Как уточнили в ведомстве, такие рекомендации были даны крупнейшим компаниям из-за нехватки определенных видов топлива на АЗС в Астраханской и Волгоградской областях.

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