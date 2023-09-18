Взрывы прогремели возле горадминистрации в Донецке

Сообщается о попадании в здание

Здание администрации в Донецке стало целью очередного обстрела со стороны ВСУ. Взрывы прогремели возле строения. По данным РИА Новости, было как минимум одно попадание в здание.

В представительстве ДНР в СЦКК позже подтвердили, что ВСУ обстреляли Донецк. Уточняется, что украинские войска в 14:50 выпустили три ракеты по центру города.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин предупредил горожан, что центр города под обстрелом. Он написал в Telegram, что в зоне риска бульвар Пушкина.

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