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Взрывы прогремели возле горадминистрации в Донецке

15:17
  • понедельник
  • 18 сентября 2023

Сообщается о попадании в здание

Здание администрации в Донецке стало целью очередного обстрела со стороны ВСУ. Взрывы прогремели возле строения. По данным РИА Новости, было как минимум одно попадание в здание.

В представительстве ДНР в СЦКК позже подтвердили, что ВСУ обстреляли Донецк. Уточняется, что украинские войска в 14:50 выпустили три ракеты по центру города.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин предупредил горожан, что центр города под обстрелом. Он написал в Telegram, что в зоне риска бульвар Пушкина.

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