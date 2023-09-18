Юбилейный Московский марафон: как прошел главный забег страны

В нем приняло участие рекордное количество бегунов

42 километра за два с небольшим часа! Это время победителей! В столице состоялся юбилейный, десятый Московский марафон. Большой спортивный праздник удался. Погода расстаралась, поднимала спортсменам настроение. На старт вышли 38 тысяч бегунов — это рекорд для столицы.

С главных столичных улиц и набережных исчезли автомобили, уступив 42 километра и 195 метров дорожного полотна дистанции Московского марафона. Готовиться всё лето, чтобы затем преодолеть её воскресным сентябрьским днём в кругу единомышленников, для многих любителей бега — одна из самых главных и любимых традиций. И этой традиции сегодня уже 10 лет!

Старт и финиш Московского марафона традиционно проходят в "Лужниках". И на юбилей съехалось невероятное количество людей: 38 тысяч человек зарегистрировались в качестве участников на мероприятие, и это абсолютный рекорд!

Столько можно встретить лишь на самых знаменитых марафонах мира: таких как бостонский, лондонский или берлинский. Однако и по всем остальным параметрам главный московский старт им давно не уступает!

"Здесь такая атмосфера невероятная. Сколько болельщиков, сколько людей, сколько игроков. Ты, когда бежишь, там так круто - барабаны, музыка, дети. Блин, ребята, участвуйте все в марафоне. Это просто невероятно!" – восклицает Матвей Резников, участник марафона.

66-летний Михаил Пинегин специально приехал на марафон из Архангельска. Из всех десяти стартов он не пропустил ни одного. Первые свои 42 километра по столице мужчина пробежал ещё в 1987 году по дистанции тогда ещё Московского международного марафона мира.

"После Олимпиады в СССР тогда ещё пошёл такой беговой бум. И 286 энтузиастов московских решили пробежать марафон по этой олимпийской трассе. И с каждым годом число энтузиастов стало прибавляться, участвовать все больше и больше. Но в то время марафонская дистанция была такая экзотичная, ещё все только начинали", - вспоминает Михаил Пинегин.

Теперь в Московском марафоне участвуют и профессионалы, и любители, и дебютанты на дистанции.

"Я бегаю и полумарафоны, и другие дистанции, но марафон в первый раз! Поэтому поверьте: мне также трудно! Мне также тяжело. Я также буду терпеть до финиша. И у меня скорее всего тоже будет желание пройтись чуть-чуть пешком, но я этого не сделаю, потому что я всегда смотрю на вас! Имейте ввиду!" – говорит Светлана Мастеркова, заслуженный мастер спорта России, двукратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике.

Те, кто не готов к классической марафонской дистанции, выбирали дистанцию в 10 километров. Мгновенье и яркая многотысячная процессия врывается в город, раскрашивая в разные цвета весь центр от Хамовников до Яузы. Посмотреть, как проходит забег, на столичные улицы съехались десятки тысяч зрителей. Вдоль дистанции организовано свыше 70 точек болельщиков.

Рекорд трассы 2:13:40 с 2016 года стремятся побить все участники, но он словно заколдован. Не покорился легкоатлетам даже сегодня. Всего несколько секунд не хватило до него новому чемпиону - молодому бегуну Дмитрию Неделину. Впрочем, и сама победа на Московском марафоне дорого стоит!

Ну а большинство финиширующих на Московском марафоне в первую очередь бегут не на скорость, а в удовольствие. В числе именно таких атлетов на дистанции оказался энтузиаст бегового движения столицы и главный её архитектор Сергей Кузнецов.

"Самый престижный, самый массовый, родной для нас! Для всех москвичей. Бегу его, стараюсь по возможности каждый раз, уже 4-й раз пробегаю! Плюс, зрители супер, молодцы! Поддержка на трассе вообще великолепная!" – говорит Сергей Кузнецов.

А главное, что увезут с собой отсюда и участники, и зрители невероятные эмоции и заряд бодрости для новых свершений! И, конечно же, каждый из них сегодня впишет своё имя в историю Московского марафона.

Татьяна Сидорова, Павел Суменков, Станислав Чубин, Полина Блинова. "ТВ Центр"

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