Мизулина потребовала разобраться с запретом школьникам выходить в туалет на уроке

Директор Лиги безопасного интернета обратилась в Минпросвещения

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к министру просвещения России Сергею Кравцову с просьбой разобраться с запретом школьникам 5-11 классов посещать туалет во время урока.

Как заявила в своем обращении Мизулина, "на переменах часто туалет превращается в "кальянную", использовать его по назначению практически невозможно".

При этом учащиеся сталкиваются в ряде случаев с унижениями со стороны педагогов: в частности, детям предлагают "носить подгузники", а чтобы получить возможность выйти в туалет во время урока, требуют справку о наличии объясняющего это заболевания

В итоге школьникам "приходится терпеть весь день и это совсем не дело", написала Мизулина в своем Telegram-канале.

В августе 2022 года в рамках федерального проекта "Современный облик сельских территорий" было выделено более 367 млн рублей. Средства, в частности, предписывалось потратить на капитальный ремонт школ.

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