Инициатива якобы находится на стороне Украины

Распиаренное странами "коллективного" Запада контрнаступление ВСУ "увенчалось успехом". Об этом в интервью новостному телеканалу CNN заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Примечательно, что "либеральные" СМИ Запада неоднократно указывали на недовольство союзников киевского режима промежуточными результатами наступательных действий ВСУ в зоне спецоперации. Так, например, журналисты издания The New York Times сообщили, что американские кураторы Киева разочарованы медленным контрнаступлением украинской армии. По мнению аналитиков издания, из-за провала наступательных действий политический истеблишмент США в ближайшее время планирует отказаться от поддержки Украины.

"Украинское наступление увенчалось успехом", - заявил Подоляк, отвечая на вопрос журналиста о текущем состоянии контрнаступления.

При этом президентский советник подчеркнул, что на данный момент инициатива якобы находится на стороне военнослужащих ВСУ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провал наступательных действий поставил украинских военных в "затруднительное" положение. По мнению политика, несмотря на военную и финансовую помощь западных стран, контрнаступление ВСУ идет "очень медленно".

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