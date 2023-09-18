Москвичам пообещали 25-градусное тепло в выходные

В первой половине недели температура будет ниже

Жителей Москвы и Подмосковья во второй половине недели ждет практически летняя погода, нужно лишь переждать "пересменку" антициклонов. Об этом в понедельник, 18 сентября, рассказала ведущий специалист агентства "Метеоновости" Надежда Алешина.

По словам эксперта, с четверга атмосферное давление начнет расти, ночью в Москве ожидается 10-12 градусов тепла, днем — до 20-22 градусов.

В пятницу станет еще теплее, средняя за сутки температура воздуха ожидается выше нормы на 4-6 градусов — до 22-24 градусов при обилии солнечного света, а в выходные москвичам ожидают до 25 градусов, сообщает портал "Метеоновости".

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что 7 сентября в столичном регионе наступила климатическая осень. В этот день столбики термометров опускались до 12 градусов, а ночью холодало до шести градусов. Тем не менее, бабье лето еще принесло москвичам ряд теплых и погожих дней.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"