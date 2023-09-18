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Полиция пресекла деятельность нарколаборатории под Псковом

15:43
  • понедельник
  • 18 сентября 2023

Изъято почти 30 килограммов наркотика

Деятельность нарколаборатории пресекли сотрудники полиции в Псковской области. Производство запрещенных веществ наладил в одной из псковских деревень житель Москвы.

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Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, ранее судимый 32-летний москвич приобрел жилой дом с участком. Затем в сарае он стал производить "соль", которую реализовывал оптовыми партиями.

Наркодельца задержали сотрудники полиции и УФСБ, когда он пытался сбыть 29 килограммов изготовленных им синтетических наркотиков. В подпольной лаборатории нашли и изъяли оборудование для производства наркотиков, а также 138 канистр с отработанным веществом и прекурсорами, передает "Интерфакс".

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