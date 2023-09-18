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Депутат Верховной рады назвал причину увольнения заместителей министра обороны Украины

16:24
  • понедельник
  • 18 сентября 2023

Такими действиями Зеленский пытается обеспечить видимость борьбы с коррупцией в стране

Увольнение заместителей главы Минобороны Украины связано с процветающей в ведомстве коррупцией. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Умеров назначен новым министром обороны Украины
На Украине уволили шестерых заместителей министра обороны

Напомним, что сегодня в СМИ появилась информация об увольнении шестерых заместителей министра обороны Украины. По данным информагентства ТАСС, своих постов лишись Владимир Гаврилов, Ростислав Замлинский, Виталий Дейнега, Анна Маляр, Андрей Шевченко и Денис Шарапов.    

Как отметил парламентарий, новый министр обороны Украины Рустем Умеров изначально не планировал увольнять всех заместителей оборонного ведомства, однако на него "надавил" глава киевского режима Владимир Зеленского, которому необходимо показать Западу "видимость борьбы с коррупцией в стране".

"Условно: была коррупция. Боремся. Увольняем. Меняем", - написал Гончаренко.

При этом депутат подчеркнул, что новые кадровые перестановки в Минобороны Украины производятся "специально" под визит Зеленского в США. По его словам, такие действия позволят украинскому лидеру "выклянчить" новые пакеты военной и финансовой помощи на содержание ВСУ.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил о своем желании подать в отставку. Буквально через пару часов эту новость подтвердил президент Украины Владимир Зеленский, уточнив, что новым министром обороны станет глава Фонда государственного имущества Рустем Умеров.

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