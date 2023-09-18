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Собянин открыл после реконструкции развязку МКАД с Липецкой улицей

16:08
  • понедельник
  • 18 сентября 2023

Масштабный и важный объект

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыл движение по транспортной развязке на пересечении МКАД с улицей Липецкая, реконструкция которой была завершена на 16 месяцев раньше контрактного срока.

"Очень масштабный, крупный и важный объект. Это новая развязка на пересечении ул. Липецкая и МКАД, по сути дела – новые южные ворота Москвы с выходом на трассу М4 "Дон". Развязка улучшит транспортную доступность Бирюлево Западного, Восточного, близлежащих районов Подмосковья, это всего около 500 тыс. человек", - отметил глава города.

Новая развязка улучшит транспортную ситуацию на МКАД в районе ул. Липецкая, добавил Собянин.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы указали, реконструкция Липецкой развязки является частью программы модернизации МКАД, в рамках которой будут реконструировано или построено заново 22 развязки на пересечении с вылетными магистралями и крупными городскими улицами.

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Открытие транспортной развязки
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