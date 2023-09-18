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Путин: этап восстановления российской экономики завершен

16:23
  • понедельник
  • 18 сентября 2023

Россия выдержала санкционное давление

Владимир Путин заявил в понедельник в ходе совещания с экономическим блоком правительства заявил, что этап восстановления российской экономики завершен, страна выдержала беспрецедентное внешнее давление.

По словам главы государства, ситуация с исполнением бюджета в России стабилизируется, в августе уже был профицит. Вместе с тем ненефтегазовые доходы в этом году значительно выше прошлогодних показателей.

Как отметил президент, России "рисовали минус" по динамике ВВП, но по итогам года он может вырасти на 2,8%. При этом ВВП России вышел на уровень досанкционного 2021 года, теперь важно сформировать условия для дальнейшего стабильного и долгосрочного развития.

Сегодня Путин проведет отдельную встречу с премьером Михаилом Мишустиным по экономической ситуации.

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