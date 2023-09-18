Европа устала от поддержки Украины

На этом фоне Зеленский отправляется в Нью-Йорк

Зеленский летит в США. Официальный повод - выступление на Генассамблее ООН. Но все понимают - снова будет жаловаться на Россию и просить денег на продолжение войны. Что, по мнению экспертов, в нынешних условиях очков не прибавит.

"Многие главы государств могут достаточно холодно отреагировать на его посылы. Зеленский отказывается от мирных переговоров с Россией. Это противоречит тому, что говорили во время недавних заседаний по Украине в ООН большинство представителей африканских, азиатских и латиноамериканских стран", - заявил Ричард Гоуэн, глава направления по вопросам ООН аналитического центра International Crisis Group.

Известно также, что президент Байден намерен представить Зеленского в Конгрессе. Видимо, отчаялся просить увеличения помощи Украине. Пусть теперь гость из Киева сам просит. Вот только будут ли рады ему в Палате представителей, где у республиканцев большинство? Их позицию сегодня в очередной раз подтвердил Дональд Трамп.

"Они могли бы прийти к соглашению с меньшими территориальными потерями, чем то, что Россия уже присоединила, честно говоря. Можно было бы добиться сделки и никто бы не погиб. У них было соглашение, Украина бы сохранилась как государство", - сказал он.

Но Зеленский останавливаться не собирается. Как и предписано вашингтонскими кураторами режима, воевать намерен до последнего украинца. Накануне визита в США телеканал СBS в популярной программе "60 минут" показал его большое интервью, в котором Зеленский, с одной стороны, заявил, что Украина не бьет по России, а украинские дроны залетают на ее территорию не по его приказу. И тут же сам себя опроверг: "Мы не стреляем по территории России. Мы используем оружие наших партнеров только на территории Украины. Но Россия должна знать: какое бы место она ни использовала для запуска ракет по Украине, Украина имеет полное моральное право направить туда ответ. Мы отвечаем им - ваше небо не так хорошо защищено, как вы думаете. Если вы отключите нам электричество, лишите нас электроэнергии, воды, бензина, то вы должны знать, что мы имеем право сделать это же с вами".

Наступление, по словам Зеленского, продолжится и с приходом осени. Начальнику вторит и глава украинской разведки Кирилл Буданов: "Война должна быть перенесена на другую территорию, и это Россия, а также другие территории, которые находятся под ее влиянием. Чем шире будут операции, тем лучше".

Но очевидно, что в киевских верхах не все спокойно, а особенно в Минобороны. Сегодня были уволены все заместители главы ведомства и госсекретарь. То ли из-за провала контрнаступления, то ли из-за разногласий с руководством страны - точные причины еще предстоит узнать.

При этом удивительно, но факт: о последствиях продолжения конфликта уже задумываются даже в Белом доме: "Эскалация конфликта не пойдет на пользу не только народу Украины, но и негативно скажется на нашей национальной безопасности, на наших союзниках и партнерах".

Еще более удивительное для себя заявление вдруг сделала ярый русофоб и верный друг Киева - глава немецкого МИД Анналена Бербок: "Многие люди в США задаются вопросом: "Украина довольно далека от нас, почему она важна для нас?" И так не только в США, но и у нас, в Германии. Люди видят инфляцию в связи с ситуацией на Украине".

Правда, своей генеральной линии Бербок осталась верна, добавив что поддерживать Украину нужно все равно. А вот Словакия, которая одной из первых в свое время передала Ураине советские истребители, скорее всего присоединиться к позиции Венгрии по украинскому вопросу. Во всяком случае глава партии-лидера предвыборной парламенской гонки экс-премьер Роберт Фицо заявил, что в случае победы Словакия больше не будет поставлять Киеву ни вооружение, ни боеприпасы. Также Фицо намерен заблокировать вступление Украины в НАТО и выступает против антироссийских санкций.

Контрпродуктивность санкций не раз признавали и сами их инициаторы, но чаще всего продолжают гнуть свою линию даже в ущерб собственным интересам. Послабления, правда, случаются. Вот США разморозили активы Ирана на шесть миллиардов долларов. Правда, не исключено, что это было одно из условий Тегерана перед сделкой, в рамках которой сегодня страны обменялись пленными - по пять человек с каждой стороны.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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