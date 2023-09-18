Украина решила жаловаться на Польшу, Словакию и Венгрию в ВТО

Причиной возмущения Киева стал запрет на ввоз украинского зерна

Это одна из крупнейших за последние несколько месяцев акций протеста болгарских фермеров. Перекрыли трассы в 47-ми районах. В том числе недалеко от госграниц.

"Украинский импорт оказывает пагубное влияние на все отрасли. Например, в зерновой торговле практически остановились. Импортная продукция полностью блокирует наш рынок", - заявил Милен Коев, председатель фермерского союза "Дунаевское зерно".

Изначально более дешевое украинское зерно еще и не облагается пошлинами. А это уже неравная конкуренция. К тому же в этой продукции неоднократно находили запрещенные законодательством ЕС пестициды.

То, что Европейская комиссия не стала 15 сентября продлевать так называемое хлебное эмбарго, было вполне прогнозируемо. Болгарские парламент и правительство не только не стали спорить, но и поддержали разорительное для местных аграриев решение, фермеры это восприняли как предательство. Ведь ранее депутаты и чиновники обещали им поддержку. Но еще обиднее болгарским фермерам стало, когда Словакии, Венгрия и Польша не поддались давлению Брюсселя и в одностороннем порядке встали на защиту своих аграриев - отказались подчиняться решению Еврокомиссии и пускать украинскую продукцию на свои рынки. Будапешт при этом не просто продлил эмбарго, а дополнительно запретил ввоз еще 25 наименований, включая мясо. А названные братья-поляки и вовсе наступили украинцам на больную мозоль.

"Польша не пустит Украину в ЕС, если не будет решен вопрос экспорта зерна. Когда Польша вступала в Евросоюз, перед ней были поставлены строгие условия. Теперь Киев должен выполнить те требования, которые стоят перед ним, чтобы лучше соответствовать европейскому сообществу", - указал Роберт Телюс, министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши.

Но украинские власти предпочитают действовать по принципу "их в дверь, они в окно". Живущий на подачки Запада Киев решил поговорить с европейцами языком ультиматумов. Видимо, очень жаждет, чтобы те же Польша или Венгрия вернули на родину около миллиона беженцев, которых эти не самые богатые страны приютили.

"Правительство в Киеве в понедельник подаст жалобу во Всемирную торговую организацию по поводу мер, принятых Польшей, Словакией и Венгрией, сообщил заместитель министра экономики Тарас Качка. Украина также рассматривает меры, которые могут повлиять на такие продукты, как лук и яблоки из Польши и автомобили из Венгрии, если ограничения не будут сняты до конца пятницы", - пишет Bloomberg.

Есть большая вероятность, что ЕС попробует надавить на зависимые от дотаций из Брюсселя Польшу, Венгрию и Словакию. Как это получилось с Болгарией. Западноевропейские страны, в которых больше развито животноводство, уже пробуют это делать. Ведь им дешевое украинское зерно нужно, чтобы кормить скот.

Министры сельского хозяйства стран ЕС обсуждают в Брюсселе, как бы им вывезти все украинское зерно подчистую на фоне того, что Россия приостановила свое участие в стамбульских соглашениях. Венгерский премьер жестко напомнил, что ЕС мошенничает, прикрываясь голодными африканскими детьми. Которым не перепадает ни корочки от этого хлеба, а самые его лакомые куски оседают в богатых западноевропейских странах. В то время как Москва продолжает поставки продовольствия на Черный континент.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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