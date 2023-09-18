Российский лидер готов к инициации мирного соглашения

Президент России Владимир Путин готов инициировать мирное соглашение с Украиной на условиях Москвы. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Как отметил аналитик, российский лидер продолжит боевые действия на Украине до тех пор, пока глава киевского режима Владимир Зеленский не будет вынужден сдаться.

"Либо пойти на мирные переговоры на условиях Москвы. Не будет такой ситуации, что Россия отступит, просто нет шансов", - заявил Джонсон, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом военный аналитик подчеркнул, что на сегодняшний день Москва предпринимает все попытки для предотвращения эскалации украинского кризиса. По его словам, именно недальновидная политика США и ЕС привела к обострению отношений между Россией и Украиной.

Он также добавил, что украинский лидер еще во время президентских выборов в 2019 обещал урегулировать политический кризис в Донбассе, однако в результате Зеленский лишь обострил конфликт. Иными словами, нынешний президент Украины "предал" собственный народ и подтолкнул страну к "новому витку" гражданской войны, заключил аналитик.

Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский будет уничтожен после оглашения потерь ВСУ в ходе провального контрнаступления. По словам аналитика, эта "колоссальная" цифра откроет многим украинцам глаза на происходящее и заставит их выйти на улицы для свержения засидевшихся у власти националистов.

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