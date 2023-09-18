В Ближайшее время будет сформировано новое правительство

Столичный мэр Сергей Собянин отправил правительство Москвы в отставку. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте мэра и правительства города.

"В соответствии со статьями 40 и 41 устава Москвы, статьей 6 закона Москвы объявляю об отставке правительства Москвы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что текущий состав органа исполнительной власти столицы будет осуществлять свои полномочия до формирования нового правительства.

Примечательно, что в отставку были отправлены руководители не только ключевых постав правительства Москвы, но и их заместители. Помимо этого, своих должностей лишились пресс-секретарь мэра, руководитель пресс-службы столичного правительства, а также префекты административных округов.

Ранее Сергей Собянин официально вступил в должность мэра Москвы. По данным СМИ, в церемонии инаугурации Собянина приняли участие президент России Владимир Путин, а также представители федеральных и городских органов власти. Как отметил российский лидер, убедительная победа столичного мэра на выборах доказывает широкую поддержку со стороны москвичей.

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