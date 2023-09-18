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Россия объявила о выходе из Совета Баренцева/Евроарктического региона

17:57
  • понедельник
  • 18 сентября 2023

Запад проводит антироссийскую политику, игнорируя интересы жителей Заполярья

Москва приняла решение о выходе из Совета Баренцева/Евроарктического региона, передает информагентство РИА Новости со ссылкой на официальное заявление МИД России.

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Как отметили в ведомстве, недальновидная политика западных участников организации в отношении Кремля привела к тому, что деятельность совета фактически оказалась парализована. Так, например, Финляндия, которая на данный момент занимает пост председателя совета, все еще не подтвердила готовность передать России руководство.

"В сложившихся условиях вынуждены объявить о выходе Российской Федерации из Совета", - говорится в сообщении.

При этом в министерстве подчеркнули, что официальное послание главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова уже направлено министрам иностранных дел стран-участниц совета.

В МИД России также добавили, что такие действия стран "коллективного" Запада рано или поздно приведет к полному разрушению архитектуры Баренцева сотрудничества. По мнению российских дипломатов, политика, проводимая странами-участницами организации, не только не соответствует интересам жителей Заполярья, но и дестабилизирует экономическую ситуацию в регионе.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что американские и европейские политики ведут против Москвы войну. По мнению высокопоставленного дипломата, на это указывают анонсированные странами Запада новые пакеты военной и финансовой помощи ВСУ.   

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