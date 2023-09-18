ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин продлил ответные меры на продовольственное эмбарго до конца 2024 года

18:24
  • понедельник
  • 18 сентября 2023

Ограничения были введены еще в 2014 году

Российский лидер Владимир Путин продлил еще на год – до 31 декабря 2024 года – срок действия указа 2014 года об ответных мерах на антироссийские санкции. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин подписал указ об ответных мерах на изъятие российских активов за рубежом
Путин продлил действие ответных мер на санкции до 2025 года

Уточняется, что ответные меры Москвы на экономические рестрикции стран "коллективного" Запада предполагают продление продовольственного эмбарго.

Напомним, что продовольственное эмбарго было введено президентом России в качестве ответной меры против антироссийской политики отдельных стран Запада, которые инициировали или поддержали санкции в отношении Москвы из-за присоединения Крыма.

"Продлить с 1 января по 31 декабря 2024 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года", - говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин продлил до конца 2025 года действие специальных экономических мер в ответ на антироссийские санкции, которые были инициированы США и ЕС из-за проведения военной спецоперации на территории Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.