Путин продлил ответные меры на продовольственное эмбарго до конца 2024 года

Ограничения были введены еще в 2014 году

Российский лидер Владимир Путин продлил еще на год – до 31 декабря 2024 года – срок действия указа 2014 года об ответных мерах на антироссийские санкции. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что ответные меры Москвы на экономические рестрикции стран "коллективного" Запада предполагают продление продовольственного эмбарго.

Напомним, что продовольственное эмбарго было введено президентом России в качестве ответной меры против антироссийской политики отдельных стран Запада, которые инициировали или поддержали санкции в отношении Москвы из-за присоединения Крыма.

"Продлить с 1 января по 31 декабря 2024 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года", - говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин продлил до конца 2025 года действие специальных экономических мер в ответ на антироссийские санкции, которые были инициированы США и ЕС из-за проведения военной спецоперации на территории Украины.

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