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В МИД отреагировали на недопуск российских журналистов на пресс-конференцию Макрона

18:53
  • понедельник
  • 18 сентября 2023

Париж поддерживает антироссийские настроения Запада

Посла Франции Пьера Леви вызвали в МИД из-за ситуации с российскими журналистами, которым отказали в допуске на пресс-конференцию президента республики Эммануэля Макрона перед саммитом "Большой двадцатки", перелает информагентство РИА Новости со ссылкой на официальное заявление внешнеполитического ведомства России.

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"Выражен решительный протест в связи с дискриминационными и откровенно русофобскими действиями представителей французских властей в отношении корреспондентов РИА Новости и главного редактора издания "Russia-News", - говорится в сообщении.

При этом в министерстве подчеркнули, что действия Парижа в отношении представителей СМИ из России указывают на нарушение фундаментального принципа демократии - свободы слова. Иными словам, политический истеблишмент Франции не вмешивается в работу иностранных журналистов, уточнили в МИД.

В министерстве иностранных дел также добавили, что отказ французских властей принести извинения за свои дискриминационные действия в отношении журналистов из России свидетельствует об одобрении Парижем антироссийской риторики Запада.

Ранее лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что запрет Еврокомиссии на въезд в страны ЕС граждан России на личном транспорте является вопиющим актом дискриминации в современном мире. По мнению политика, такие действия европейских политиков в отношении российских граждан свидетельствуют о процветании "идеологии расизма" в ведущих странах Европы.

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