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Путин поручил принять меры для укрепления рубля

19:21
  • понедельник
  • 18 сентября 2023

Инфляция - главный фактор ослабления курса национальной валюты

Правительство и ЦБ должны "своевременно" реагировать на ослабление курса национальной валюты. Об этом в ходе выступления на совещании по проекту федерального бюджета заявил президент России Владимир Путин.

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Как отметил глава государства, на сегодняшний день одна из ключевых макроэкономических проблем в стране заключается в ускорении темпов роста инфляции. По мнению Путина, именно инфляционные процессы оказывают "губительное" влияние на текущий курс рубля.  

"Уверен, что правительство и Центральный банк сработают профессионально и, что важно, согласованно для решения этой проблемы", - заявил Путин, чьи слова приводит ТАСС.

При этом российский лидер подчеркнул, что профильные ведомства должны не только четко понимать причины ослабления курса национальной валюты, но и предпринимать "своевременные" меры для стабилизации показателей на валютном рынке.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что предпринимаемые Центробанком России меры для стабилизации курса национальной валюты недостаточно эффективны. По мнению экономиста, в связи с этим профильные ведомства в ближайшее время должны пересмотреть целесообразность принятия тех или стабилизационных мер.  

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