РАР: Польша, Венгрия и Словакия бойкотируют платформу ЕК по украинскому зерну

Такое решение принято из-за угроз Киева

Варшава, Будапешт и Братислава объявили бойкот координационной платформе ЕК по экспорту украинского зерна в ведущие страны Европы, передает информагентство PAP со ссылкой на анонимный источник из штаб-квартиры ЕС в Брюсселе.

Напомним, что накануне заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил о намерениях киевского режима подать иск во Всемирную торговую организацию против трех соседних стран. По словам высокопоставленного чиновника, такими действия Киев пытается оспорить запрет этих государств на ввоз украинского зерна в ЕС.

"Польша, Венгрия и Словакия отказываются от работы в рамках платформы Еврокомиссии", - заявил собеседник агентства, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом пожелавший сохранить свою анонимность чиновник подчеркнул, что власти трех членов ЕС приняли такое решение на фоне участившихся угроз Украины в отношении этих стран. По его словам, Варшава, Будапешт и Братислава всерьез опасаются того, что Киев будет использовать информацию, предоставленную в рамках работы платформы ЕК, для разрушения продовольственного потенциала Восточной Европы.

Ранее министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что Варшава не пустит Украину в ЕС из-за нерешенного спора по экспорту украинского зерна. По мнению чиновника, этот вопрос должен быть решен без ущемления сельскохозяйственных производителей Европы.

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