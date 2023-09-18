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Маск заявил о желании Сороса уничтожить западную цивилизацию

20:24
  • понедельник
  • 18 сентября 2023

Он является злодеем мирового масштаба

Глава фонда "Открытое общество"* Джордж Сорос является одним из главных идеологов концепции уничтожения западной цивилизации. Об этом на своей странице в Twitter написал американский предприниматель Илон Маск.

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"Организация Сороса, похоже, не желает ничего иного, как уничтожения западной цивилизации", - написал Маск, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом миллиардер подчеркнул, что действия и высказывания Джорджа Сороса свидетельствуют о его ненависти ко всему человечеству. По мнению Маска, основатель фонда является злодеем "мирового масштаба", сравнив его с главными антагонистами серии комиксов Marvel.   

Ранее американский финансист Джордж Сорос заявил, что демократическая система США находится под угрозой из-за "правых экстремистов". По его словам, если к власти в стране вновь придет представитель Республиканской партии Дональд Трамп, то Америка, вероятно, превратится в "репрессивное государство".

* Организация, признанная нежелательной в России.  

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