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Мишустин: Россия и Узбекистан активно развивают сотрудничество

22:28
  • понедельник
  • 18 сентября 2023

Число совместных проектов неуклонно растет

Невзирая на попытки недоброжелателей внести разлад, Россия и Узбекистан активно развивают торгово-экономическое сотрудничество. Об этом заявил Михаил Мишустин на 4-м заседании совместной комиссии на уровне глав правительств двух государств.

Российский премьер отметил, что число совместных проектов неуклонно растет - в промышленности, АПК, текстильной отрасли и транспортной инфраструктуре. Одно из самых перспективных направлений - энергетика. По российским технологиям в Узбекистане строится атомная электростанция. Наши специалисты готовы участвовать и в модернизации инфраструктуры аэропортов республики.

Между Москвой и Ташкентом создаются новые промышленные логистические цепочки. Крупнейшие отечественные компании расширяют свое присутствие в Узбекистане. Их суммарные инвестиции составляют пятую часть от общего объема иностранных капиталовложений. 

"Для нас Узбекистан - один из ведущих экономических партнеров в Центрально-Азиатском регионе. Россия, в свою очередь, занимает первое место во внешней торговли с Узбекистаном, и, несмотря на непростую международную конъюнктуру, наши и экономические, и инвестиционные связи последовательно укрепляются. В прошлом году взаимный товарооборот превысил 600 млрд рублей и увеличился более чем на четверть. Несомненно, потенциал экономик России и Узбекистана значительно выше. Я в этом абсолютно уверен. Есть много возможностей для развития кооперации в новых областях. И конечно, важно вывести наши отношения на качественно новый уровень – в соответствии с подписанной нашими президентами совместной Декларацией о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве", - отметил российский премьер.

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