ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин подписал указ о цифровом паспорте

20:46
  • понедельник
  • 18 сентября 2023

Россияне смогут предоставлять документы в электронной форме добровольно

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о "цифровом паспорте". Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Цифровой паспорт ребенка стал доступен всем детским поликлиникам столицы
ГИБДД подтвердила готовность к полному переходу на цифровые права

Напомним, что президент России Владимир Путин поддержал идею о внедрении цифрового паспорта еще на прошлогоднем совещании с членами правительства. Именно тогда глава Министерства цифрового развития Максут Шадаев впервые рассказал о технологии, которая позволит в большинстве случаев использовать смартфон вместо паспорта.   

Уточняется, что новый президентский указ определяет не только случаи, но и порядок использования цифрового удостоверения личности вместо бумажного паспорта.

"Представление гражданами России сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность, в электронной форме с использованием мобильного приложения информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг приравнивается к предъявлению указанных документов", - говорится в сообщении.

Согласно указу, российские граждане смогут предоставлять документы в электронной форме добровольно. При этом в документе подчеркнули, что для предотвращения утечки персональных данных в мобильном приложении будут использоваться специальные шифровальные средства.

Ранее заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Олег Понарьин заявил, что ведомство готово к введению в стране возможности предъявления водительских прав и свидетельства о регистрации транспортного средства в виде цифрового кода без подтверждения их оригиналами.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимип Путин подписывает документы
Владимип Путин подписывает документы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.