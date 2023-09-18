Россияне смогут предоставлять документы в электронной форме добровольно

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о "цифровом паспорте". Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Напомним, что президент России Владимир Путин поддержал идею о внедрении цифрового паспорта еще на прошлогоднем совещании с членами правительства. Именно тогда глава Министерства цифрового развития Максут Шадаев впервые рассказал о технологии, которая позволит в большинстве случаев использовать смартфон вместо паспорта.

Уточняется, что новый президентский указ определяет не только случаи, но и порядок использования цифрового удостоверения личности вместо бумажного паспорта.

"Представление гражданами России сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность, в электронной форме с использованием мобильного приложения информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг приравнивается к предъявлению указанных документов", - говорится в сообщении.

Согласно указу, российские граждане смогут предоставлять документы в электронной форме добровольно. При этом в документе подчеркнули, что для предотвращения утечки персональных данных в мобильном приложении будут использоваться специальные шифровальные средства.

Ранее заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Олег Понарьин заявил, что ведомство готово к введению в стране возможности предъявления водительских прав и свидетельства о регистрации транспортного средства в виде цифрового кода без подтверждения их оригиналами.

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