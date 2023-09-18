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Представитель ВСУ отвергла обвинения в угрозах российским журналистам

21:25
  • понедельник
  • 18 сентября 2023

Расстрельных списков не существует

Украинские власти не планируют "преследовать и убивать" российских журналистов из-за их публикаций, которые не совпадают с официальной риторикой Киева. Об этом на своей странице в Twitter написала официальный представитель ВСУ Сара Эштон-Чирилло.  

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Напомним, что в начале сентября официальный представитель украинской армии опубликовала двухминутный ролик, на котором угрожала одному из представителей российских медиа расправой и убийством. Примечательно, что имя российского журналиста спикер-трансгендер так и не назвала. Как отметили в МИД России, Москва крайне возмущена "террористической" риторикой киевского режима в отношении представителей отечественных СМИ. Позднее в СК сообщили, что председатель ведомства Александр Бастрыкин уже поручил проверить высказывания Эштон-Чирилло на предмет наличия угроз журналистам из России.

"Я ни разу не угрожала убить какого-либо журналиста", - написала Эштон-Чирилло, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом представитель ВСУ подчеркнула, что на сегодняшний день каких-либо "расстрельных списков" с именами российских журналистов не существует. По ее словам, пиар-технологи и политологи Кремля якобы целенаправленно "вводят в заблуждение" не только граждан России, но и всю мировую общественность.

Ранее в МИД России сообщили, что Москва выразила послу Франции Пьеру Леви решительный протест из-за ситуации с российскими журналистами, которым отказали в допуске на пресс-конференцию президента республики Эммануэля Макрона перед саммитом "Большой двадцатки".

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