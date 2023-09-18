Германия анонсировала новый пакет помощи Украине на 400 млн евро

Берлин отправит Киеву бронированные машины и отопительные системы

Власти Германии готовят очередной пакет военной помощи ВСУ общей стоимостью 400 млн евро. Об этом в интервью изданию Bild заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.

"Общая стоимость нового пакет военной и гуманитарной помощи составит свыше 400 млн евро", - заявил Писториус, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом глава оборонного ведомства подчеркнул, что в рамках нового транша Берлин намерен отправить Киеву не только разрывные боеприпасы, но и минометные снаряды. По его словам, на сегодняшний день именно в боеприпасах военнослужащие ВСУ нуждаются "больше всего".

Он также добавил, что Германия планирует отправить на Украину бронированные автомобили, новейшие системы разминирования, зимнюю одежду и электрогенераторы.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что немецкие власти примут решение по поставкам ВСУ дальнобойных ракет Taurus в течение нескольких недель. По мнению высокопоставленного чиновника, на данный момент Берлин не может решиться на поставки Киеву ракет дальнего действия из-за угрозы эскалации украинского кризиса.

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