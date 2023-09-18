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Путин наградил Хабенского и Канделаки

22:23
  • понедельник
  • 18 сентября 2023

Президент России удостоил их почетными орденами

Президент России Владимир Путин наградил художественного руководителя МХТ имени А. П. Чехова Константина Хабенского и заместителя генерального директора "Газпром-медиа холдинга" Тину Канделаки почетными орденами. Соответствующий указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.

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Как следует из документа, российский лидер вручил популярному актеру Константину Хабенскому орден Почета за "вклад в развитие отечественной культуры и искусства".  При этом журналистка и телеведущая Тина Канделаки также была награждена орденом Дружбы за "заслуги в развитии СМИ и многолетнюю добросовестную работу".

Константин Хабенский принял участие в таких проектах, как "Ночной дозор" и "Дневной дозор", "Географ глобус пропил". В общей сложности актер исполнил более 120 ролей в фильмах и сериалах. В 2018 году произошел дебют Хабенского в качестве режиссера, он поставил исторический фильм "Собибор".

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