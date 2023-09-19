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Украинские военные начали сдаваться в плен на сватовском участке фронта

08:17
  • вторник
  • 19 сентября 2023

Россия продолжает спецоперацию

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали добровольно сдаваться в плен на сватовском участке фронта в Донбассе. Об этом во вторник. 19 сентября, рассказал российский боец, выполняющий задачи на этом направлении.
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В частности, 18 сентября, сдались еще трое украинских военных — "они сами шли к нам и не оказывали никакого сопротивления", сообщает РИА Новости.

Украина регулярно демонстрирует пример бесчеловечного обращения с пленными. Ранее появилось видео, на котором запечатлено, как украинские военнослужащие отправили пленных российских солдат на минное поле в зоне спецоперации.

До этого сообщалось, что украинский солдат с двумя товарищами решил сдаться в плен российским военным после трех дней на передовой из-за плохого отношения командиров, недостатка боевой подготовки и голода на позициях.

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