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Эрдоган: конфликт на Украине продлится еще долго

08:37
  • вторник
  • 19 сентября 2023

Политик не верит в его скорое завершение

Украинский кризис будет иметь затяжной характер. Такое мнение во вторник, 19 сентября, высказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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Политик выразил надежду на то, что российско-украинский конфликт "закончится как можно скорее", а также подчеркнул, что Москва "действительно придерживается позиции скорейшего завершения" этого конфликта. 

Эрдоган подчеркнул, что не разделяет позицию членов Евросоюза в отношении России, поскольку "это один из моих ближайших соседей", с которым у Турции "общая история". Турецкий лидер выразил убежденность в том, что "насколько надежен Запад, настолько же надежна и Россия", сообщает ТАСС.

Ранее Эрдоган напомнил, что Анкара прилагала усилия для предотвращения кровопролития и старалась устроить встречу сторон, однако перспектив для достижения мира на горизонте не просматривается.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон отмечал, что российский лидер Владимир Путин продолжит боевые действия на Украине до тех пор, пока глава киевского режима Владимир Зеленский не будет вынужден сдаться, поэтому Киеву придется пойти на мирные переговоры на условиях Москвы.

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Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган
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