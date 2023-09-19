Дипломат Попов: "Голоса глобального Юга становятся все громче"

Эти страны начали осознавать свою реальную роль в мире

В Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН во вторник начинается неделя высокого уровня выступления лидеров стран мира. Впрочем, главы России и Китая в США не едут. Нашу делегацию возглавит Сергей Лавров. Его выступление запланировано на субботу. Кроме того, глава нашего МИДа проведёт в Нью-Йорке около двух десятков двусторонних встреч. Среди различных тем будет обсуждаться и ситуация на Украине. В среду ей будет посвящено заседание Совета безопасности ООН. Но никаких прорывных решений от этой дискуссии никто не ждёт. Зато определённую интригу может внести Джо Байден. Как заявили в Белом доме, президент США намерен выступить на Генассамблее с предложением о расширении состава постоянных членов Совбеза. В качестве кандидатов называют Индию, Бразилию, Германию и Японию.

О смерти дипломатии и судьбе ООН с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил дипломат Вениамин Попов.

"Я бы не стал употреблять такие сильные выражения, как смерть дипломатии, но у нас практически нет дипломатии с американцами, у нас нет нормальных отношений. Это же просто удивительно. Даже когда был "Карибский кризис", мы все время разговаривали друг с другом, была масса путей коммуникации. А сейчас нет. Есть кризис дипломатии, это наверняка, но, я думаю, что, в конце концов, после американских выборов многое изменится. Меняется соотношение сил в мире, это явно, обозначился четкий перелом.

Мы не можем обойтись без площадки, на которой собирались бы все основные государства. Сейчас в ООН 193 страны, в Совбезе – 15. Все понимают, что нужно менять состав Совбеза. Он не отражает существующую ситуацию. Там есть Англия и Франция. Как они туда попали? Как державы, которые вроде после Второй мировой войны. А сейчас что они из себя представляют? Франция уже на ладан дышит. Англия практически разваливается на ходу. Африка должна быть представлена, Бразилию обязательно включить, Индонезию (270 миллионов, это самая большая мусульманская страна). Тогда, я думаю, что Совет безопасности будет отражать более-менее реальное соотношение сил. А французов и англичан вообще можно убрать. Коллективный Запад понял, что время его истекает, они где-то еще хорохорятся, но внутренне они понимают, что часы тикают. Голоса глобального Юга становятся все громче и слышнее. А началось все это с нашей специальной военной операции. Эти страны начали осознавать свою реальную роль в мире", - заявил Попов.

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