В Китае назвали заявления германского министра провокацией

Выступай громко, говори всё, что в голову придёт. Потом никто не вспомнит, что ты там нёс. Кого только не назначают сегодня министрами. Вот глава германского МИД Анналена Бербок выступает на американском телеканале Fox News (см. видео). Она уже не раз веселила аудиторию своими заявлениями, в частности, о том, что Россия должна развернуть свою политику на 360 градусов. А тут по председателю КНР прошлась.

"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Потому что если Путин выиграет, какой пример это подаст другим мировым диктаторам? Таким как китайский председатель Си Цзиньпин?" – заявила Бербок.

Надо же такое ляпнуть представительнице демократического мира в ранге министра, когда этот мир ждёт встречи Си Цзиньпина с Джо Байденом в начале ноября на саммите АТЭС в Сан-Франциско. Её заранее объявили судьбоносной, а тут Бербок со своими глупостями. Даже соотечественники, рядовые немцы удивились и возмутились: в соцсетях обсуждают, не пора ли обследовать министра на предмет устойчивости психического состояния? Китайцы тоже удивились.

"Китай осуждает и отвергает высказывания немецкой стороны, которые являются безответственными, противоречат фактам, нарушают дипломатический протокол и являются политической провокацией", - заявил Мао Нин, официальный представитель МИД КНР.

Впрочем, и в Америке заявления политиков и официальных лиц мало чего стоят. В феврале, сбив китайский воздушный шар, американцы оповестили весь мир о том, что Пекин ведёт разведку над территорией США, и они этого так не оставят. Но вот председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли с телеэкрана заявляет, что никаких разведданных воздушный шар не собирал:

- Если он не проводил разведку, что он делал над территорией Соединённых Штатов?

- Ну, тут много теорий, что он мог делать....

Прямо передача "Очевидное - невероятное". Вспомним победу Дональда Трампа на выборах: весь мир пытались убедить, что в американские выборы вмешался Владимир Путин и привёл в Белый Дом нужного кандидата. Трампа вообще называли "русским агентом". Какая от него выгода России - совсем непонятно!

А вспомним далекий 2003 год, когда в Совбезе ООН появился госсекретарь США Колин Пауэлл с пробиркой в руках, пытаясь убедить собравшихся, что находящийся в ней порошок - прямое доказательство того, что Саддам Хуссейн производит в Ираке оружие массового поражения. Саддама свергли и убили. Оружия массового поражения в Ираке не нашли. Да кому теперь претензии предъявлять?

Так что Анналена Бербок работает в привычном западном жанре: в действительности всё не так как на самом деле.

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