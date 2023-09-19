Он был учрежден в 2011 году

В России отмечают День оружейника - профессиональный праздник работников оборонно-промышленного комплекса. Он был учрежден в 2011 году после того, как с соответствующей просьбой к властям лично обратился Михаил Калашников.

В России высоко ценят труд людей, посвятивших себя созданию уникальных видов оружия, позволяющего защитить страну от любых внешних посягательств. Сегодня предприятия российского ОПК разрабатывают и выпускают современные виды вооружения, у многих из которых в мире нет аналогов. Важнейшей особенностью выполнения государственного оборонного заказа стало обеспечение вооружением и техникой бойцов, задействованных в специальной военной операции.



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