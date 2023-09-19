ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России отмечают День оружейника

09:11
  • вторник
  • 19 сентября 2023

Он был учрежден в 2011 году

В России отмечают День оружейника - профессиональный праздник работников оборонно-промышленного комплекса. Он был учрежден в 2011 году после того, как с соответствующей просьбой к властям лично обратился Михаил Калашников.

В России высоко ценят труд людей, посвятивших себя созданию уникальных видов оружия, позволяющего защитить страну от любых внешних посягательств. Сегодня предприятия российского ОПК разрабатывают и выпускают современные виды вооружения, у многих из которых в мире нет аналогов. Важнейшей особенностью выполнения государственного оборонного заказа стало обеспечение вооружением и техникой бойцов, задействованных в специальной военной операции.
 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Оружейный завод
Оружейный завод
Оружейный завод
Оружейный завод
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.