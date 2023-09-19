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Вынес сослуживца из-под обстрела: новые подвиги российских военных

09:13
  • вторник
  • 19 сентября 2023

Они проявляют мужество и отвагу

Ефрейтор Роман Акименко, действуя в составе расчёта зенитного ракетного комплекса "Оса", прикрывал продвижение российской тактической группы. Противник нанёс удар по расположению нашего ЗРК, один из бойцов был ранен. Роман вынес из-под обстрела пострадавшего сослуживца, оказал ему первую помощь, а затем сменил позицию и продолжил выполнять боевую задачу.

Отделение под командованием старшего сержанта Виктора Алимова в ходе эвакуации повреждённой техники попало под мощный обстрел с позиций украинских националистов. Виктор оперативно вывел в безопасное место грузовик с боеприпасами, которые в случае попадания снаряда могли взорваться. Благодаря смелости старшего сержанта Алимова и профессионализму его подчинённых удалось избежать потерь среди наших бойцов.

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