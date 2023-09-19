Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры СВАО

В Останкинском районе откроется детский сад

Сергей Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры столицы, в том числе об объектах, которые появятся на северо-востоке Москвы.

В своем Telegram-канале мэр рассказал, что в Останкинском районе завершается строительство детского сада на 215 мест, а в Отрадном готовится к открытию дополнительный корпус для детской поликлиники №110.

"Также в районе появятся новая школа с большим спортивным блоком во дворе и физкультурный комплекс с несколькими залами. В Свиблово и Бутырском районе возведем здания двух школ. В обеих будут лаборатории и IT-полигоны", – написал Собянин.

В Бабушкинском районе Москвы почти готова детско-взрослая поликлиника, которую смогут посещать 750 человек ежедневно. В Лосиноостровском районе у взрослой поликлиники №218 теперь есть новый корпус с кабинетами узких специалистов и диагностическим отделением. Там уже начали прием пациентов.

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