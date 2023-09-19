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Кадры работы российской артиллерии на Купянском направлении

09:16
  • вторник
  • 19 сентября 2023

Корректируют огонь с помощью беспилотников

Министерство обороны опубликовало новые кадры работы российских артиллеристов. Расчёты гаубиц Д-30 нанесли мощные удары осколочно-фугасными снарядами по объектам ВСУ на Купянском направлении. Из этих орудий наши бойцы эффективно уничтожают технику и живую силу неонацистов на расстоянии до 15 километров, а также обеспечивают огневую поддержку нашим штурмовым отрядам. Корректировку и видеофиксацию уничтожения целей ведут с помощью беспилотников.

"Нас "небо" корректирует, дают координаты, мы по ним отрабатываем. Нам говорят уже там: есть попадание, нет попадания. Если нет попадания , корректировочку проводим, дальше стреляем, там уже попадаем. Все друг друга понимаем, даже, можно сказать, и без слов", - говорит командир расчета гаубицы Д-30 с позывным "Радик".

С воздуха мощные удары по неонацистам наносят экипажи вертолётов Ка-52. На Краснолиманском направлении наши лётчики с ювелирной точностью поражают бронетехнику и опорные пункты ВСУ. После выполнения боевой задачи пилоты совершают противоракетный манёвр, чтобы не дать противнику использовать системы ПВО, и уходят на аэродромы базирования, где машины сразу начинают готовить к новым вылетам. 
 

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