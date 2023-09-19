Собянин рассказал о высокой популярности обновлённых речных вокзалов Москвы

Северный и Южный речные вокзалы за лето приняли более 1000 судов

Причалы Северного и Южного речных вокзалов за минувшее лето приняли и отправили в путешествие больше тысячи судов, на борту которых находились более 175 тысяч пассажиров. Об этом на своем сайте рассказал Сергей Собянин.

"Вот уже три года Северный речной вокзал пользуется неизменной популярностью у москвичей. В этом году у него появился достойный партнер – Южный речной вокзал", - написал мэр.

В этом сезоне навигации с речных вокзалов можно отправиться в круиз до 30 городов и туристических центров страны. Наиболее популярными направлениями от Северного речного вокзала стали Санкт-Петербург, Казань, Мышкин, Астрахань, Тверь, Кострома и Нижний Новгород. От Южного речного вокзала суда чаще всего ходили до Рязани, села Константиново, родины Сергея Есенина, Касимова и Нижнего Новгорода.

Мэр отметил, что привлекают речные вокзалы не только путешественников – благодаря комплексному благоустройству территорий они стали популярными точками притяжения для всех горожан. На Северном речном вокзале регулярно проводят выставки, фестивали, лекции и мастер-классы. За летний сезон состоялось 108 подобных мероприятий, а на вокзале побывали более 1,2 млн гостей. Также растет популярность и Южного речного вокзала, на территории которого есть красивая набережная, кафе и ресторан.

"Желающие могут посетить библиотеку или Музей транспорта Москвы, а в хорошую погоду – выйти на открытую смотровую площадку на крыше. По выходным на территории вокзала проходят спортивные тренировки, выступления музыкантов, кинопоказы, викторины, мультфильмы, игры и многое другое. А 29 июля состоялся праздничный парад техники к 65-летию Мосгортранса", – рассказал Собянин.

Всего этим летом было проведено 130 бесплатных мероприятий, а на вокзале побывали 90 тысяч человек. Особой популярностью пользовались летние бассейны. В этом году была расширена пляжная зона – заработал четвертый бассейн, появились дополнительные места. За лето там отдохнули порядка 100 тыс. гостей.

"К их услугам работали ресторан, фитобар и летняя кухня. А бассейны и вечеринки Dream Beach Club на территории парка развлечений "Остров мечты" рядом с Южным речным вокзалом за сезон посетили более 150 тыс. человек", – пояснил Собянин.

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