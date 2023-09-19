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Боррель не увидел шансов на восстановление зерновой сделки

09:00
  • вторник
  • 19 сентября 2023

Россия вышла из соглашения

Возможности для возвращения к зерновой сделке в настоящее время нет. Такое заявление сделал верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
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Чиновник обвинил Москву в выдвижении условий, от которых не зависит продление договоренностей, поскольку рестрикции Евросоюза якобы "не влияют на экспорт продовольствия и удобрений", сообщает ТАСС.

Ранее постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя отмечал, что у генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша и его команды нет рычагов для решения системных проблем с реализацией российской части черноморской продовольственной инициативы.

На этом фоне Украина столкнулась с нежеланием европейских стран пускать на свой рынок украинское зерно, ставя тем самым собственных фермеров в заведомо проигрышное положение. Киев в ответ подал иски в ВТО против восточноевропейских государств, требуя от них снять эмбарго.

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