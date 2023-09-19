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Россия нарастила производство "Кинжалов" и "Искандеров"

09:18
  • вторник
  • 19 сентября 2023

Развитие ОПК продолжается

"Ростех" увеличил производство гиперзвуковых ракетных комплексов "Кинжал", ракетных комплексов "Искандер" и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь". Об этом во вторник, 19 сентября, рассказал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев.
Истребитель Су-34 применил "Кинжал" в ходе спецоперации

По его словам, объемы производства различных видов вооружений выросли от двух до десяти раз, а некоторые — в десятки раз.

Оздоев подчеркнул, что показатели выпуска растут, в первую очередь, в производстве танков, РСЗО, огнеметов. Расширение производства беспилотников поможет кратно увеличить выпуск моделей "Куб", "Ланцет", "Гранат", "Тахион", сообщает "Интерфакс".

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу продемонстрировал лидеру КНДР Ким Чен Ыну сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, а также Ту-95 МС и Ту-22М3. Особое внимание Ким Чен Ын обратил на сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34.

На этом фоне главнокомандующий Вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристофферсен признал, что у Североатлантического альянса критически мало боеприпасов и ракет. Потребность в новом оружии превосходит его производство, это подтверждают все главнокомандующие, с которыми общался норвежский офицер.

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