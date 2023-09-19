G7 испугалась сотрудничества России и Северной Кореи

"Большая семерка" сочла его угрозой миру и стабильности

Страны "Большой семерки" решительно осуждают продолжающееся развитие ракетно-ядерной программы Пхеньяна, а также с обеспокоенностью относятся к сотрудничеству между Россией и КНДР. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Японии Ёко Камикавы по результатам переговоров глав внешнеполитических ведомств G7.

В G7 выразили опасения в связи с тем, что "сотрудничество между Россией и Северной Кореей может привести к нарушению соответствующих резолюций Совета безопасности ООН и подорвать мир и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами", сообщает РИА Новости.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын побывал с визитом в России, где его принял глава государства Владимир Путин. Северокорейскому гостю продемонстрировали разработки в области освоения космоса и авиастроения, в том числе военного. При этом Москва подчеркивала, что соблюдает резолюции Совбеза ООН.

В Берлине на этом фоне отмечали, что "вселенная союзников Путина" многообразна, а Северная Корея — лишь "маленький кусочек в большой мозаике альянсов Москвы".

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