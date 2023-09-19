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NYT: на рынок в Константиновке упала украинская ракета

09:55
  • вторник
  • 19 сентября 2023

В гибели 15 человек пытались обвинить Россию

Расследование американского издания The New York Times показало, что на рынок в Константиновке в Донбассе 6 сентября упала ракета, выпущенная из украинского комплекса ПВО "Бук", хотя украинские власти поспешили обвинить в гибели 15 человек Россию.

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NYT пишет, что за несколько минут до взрыва в интернете появилась публикация о запуске украинских ракет "земля-воздух", а по записям с камер видно, что одна из них летит с территории, которую контролирует Украина.

Сам пуск, как отмечает газета, был осуществлен из города Дружковка. Съездившие туда репортеры нашли следы от гусениц, траншеи и выжженную траву — как после работы ЗРК наземного базирования.

Россия неоднократно указывала на террористические методы киевского режима и требовала от международного сообщества осудить действия Украины.

Украинские военные регулярно организовывают провокации, чтобы обвинить Россию в убийствах мирных жителей, например, с ударом по вокзалу в подконтрольном Киеву Краматорске или с постановочными видео в Буче.

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