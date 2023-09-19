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Франция не станет запрещать въезд автомобилей с российскими номерами

10:48
  • вторник
  • 19 сентября 2023

На такой шаг пошли прибалтийские страны

Париж не планирует объявлять официальный запрет на пересечение французской границы автомобилями с российской регистрацией для въезда. Об этом во вторник, 19 сентября, рассказали в посольстве Франции в России.
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В дипмиссии подчеркнули, что Франция, в отличие от соседей по Евросоюзу — например, Финляндии и Польши — не планирует менять свои правила в этой области, пишут "Известия".

После разъяснения Еврокомиссией вопросов применения антироссийских санкций ряд государств запретил въезд на свою территорию машин, зарегистрированных в России.

Руководитель таможенной службы Литвы Дарюс Жвиронас заявил, что Брюсселю нужно продумать единый подход к решению вопроса с автомобилями, которые ездят по территории Евросоюза на российских номерах.

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