Франция не станет запрещать въезд автомобилей с российскими номерами

На такой шаг пошли прибалтийские страны

Париж не планирует объявлять официальный запрет на пересечение французской границы автомобилями с российской регистрацией для въезда. Об этом во вторник, 19 сентября, рассказали в посольстве Франции в России.

В дипмиссии подчеркнули, что Франция, в отличие от соседей по Евросоюзу — например, Финляндии и Польши — не планирует менять свои правила в этой области, пишут "Известия".

После разъяснения Еврокомиссией вопросов применения антироссийских санкций ряд государств запретил въезд на свою территорию машин, зарегистрированных в России.

Руководитель таможенной службы Литвы Дарюс Жвиронас заявил, что Брюсселю нужно продумать единый подход к решению вопроса с автомобилями, которые ездят по территории Евросоюза на российских номерах.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"