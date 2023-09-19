Российские "Солнцепеки" сожгли диверсантов ВСУ при попытке форсировать Днепр

Россия продолжает спецоперацию

Российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" сожгли украинских диверсантов, пытавшихся переправиться через Днепр. Об этом во вторник, 19 сентября, рассказали в Министерстве обороны России.

Диверсионные отряды украинских боевиков были обнаружены разведчиками и операторами беспилотных летательных аппаратов. Для ликвидации диверсантов были применены "Солнцепеки", термобарические боеприпасы которых создают характерные объемные взрывы, сообщает РИА Новости.

Ранее офицеры призывной службы Полтавской области рассказали журналистам, что потери Вооруженных сил Украины в последнее время огромны – до 90% личного состава. Из сотни призванных в строю остаются 10-20 человек, остальные убиты, тяжело ранены либо стали инвалидами.

12 сентября российский лидер Владимир Путин сообщал, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала контрнаступления составили 71 тысячу человек. Помимо огромного количества убитых бойцов Украина потеряла 543 танка, почти 18 тысяч бронемашин разных классов.

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