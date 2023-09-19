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Собянин объявил о начале капремонта фасада и купола здания Театра сатиры

10:38
  • вторник
  • 19 сентября 2023

Работы планируется завершить в 2024 году

Сергей Собянин объявил о начале капитального ремонта фасада и купола здания Московского академического театра сатиры. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы. 

"В 2024 году один из самых любимых горожанами театров, в котором служили такие прославленные актеры, как Татьяна Пельтцер, Анатолий Папанов, Андрей Миронов, Ольга Аросева и другие, отметит свой 100-летний юбилей. Эту значимую дату он встретит обновленным", – сообщили в столичной мэрии.

Стены здания уже расчистили, обработали антисептическими и противогрибковыми препаратами, загрунтовали. Специалисты приступили к нанесению декоративной штукатурки и установке оконных блоков. Логотип театра на красном фоне по-прежнему будет находиться в верхней части фасада, но теперь он станет значительно больше.

"Привычный облик фасада сохраним, но конструкция станет современной и функциональной. Из новшеств – установим на фасад медиаэкран. На нем будут показывать сцены из спектаклей разных лет с участием любимых артистов", – сообщил Собянин.

Все работы планируется завершить в 2024 году.

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