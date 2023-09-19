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В России за неделю госпитализировали 1973 человека с COVID-19

11:06
  • вторник
  • 19 сентября 2023

Скончались 14 пациентов

С 11 по 17 сентября в России госпитализировано 1973 заболевших коронавирусом. Об этом во вторник, 19 сентября, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Выздоровели за неделю 7280 человек, скончались 14 пациентов с коронавирусом.

В Москве за обозначенный период выявлены 4617 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 590. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 176 человек, в Московской области – 1130.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 23014969 случаев заболевания, зарегистрировано 400023 летальных исхода.

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