В Москве задержали подозреваемого в убийстве сотрудницы Роспотребнадзора

Преступник был ранее судим

Правоохранительные органы задержали обвиняемого в убийстве женщины в сквере на западе Москвы.

Им оказался 37-летний мужчина, ранее судимый за совершение тяжкого преступления. Убийство женщины он совершил на почве беспричинной неприязни. Мужчина признал свою вину.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Следствие ходатайствует об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в столичном главке СКР.

Тело 51-летней женщины обнаружили 18 сентября в сквере вблизи улицы Молдавская. На ее шее были следы удушения, а на лице – повреждения. Источник РИА Новости утверждает, что убитая - начальник кадров столичного управления Роспотребнадзора.

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