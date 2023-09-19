Депздрав: Временный госпиталь в "Сокольниках" в плановом режиме готовят к новому сезону

Готовятся резервные медицинские мощности
Временный коронавирусный госпиталь возобновит работу в столичном парке "Сокольники".
Как сообщили в столичном Депздраве, это стандартная практика в осенний период. В госпитале готовят резервные медицинские мощности.
"Работа по подготовке резервных медицинских мощностей происходит в плановом режиме", - подчеркнули в департаменте.
В настоящий момент уровень заболеваемости из-за коронавируса в Москве значительно ниже, чем в аналогичную неделю прошлого года.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"