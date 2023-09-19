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Депздрав: Временный госпиталь в "Сокольниках" в плановом режиме готовят к новому сезону

10:51
  • вторник
  • 19 сентября 2023

Готовятся резервные медицинские мощности

Временный коронавирусный госпиталь возобновит работу в столичном парке "Сокольники".

Как сообщили в столичном Депздраве, это стандартная практика в осенний период. В госпитале готовят резервные медицинские мощности.

"Работа по подготовке резервных медицинских мощностей происходит в плановом режиме", - подчеркнули в департаменте.

В настоящий момент уровень заболеваемости из-за коронавируса в Москве значительно ниже, чем в аналогичную неделю прошлого года.

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Временный госпиталь в "Сокольниках"
Временный госпиталь в "Сокольниках"
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