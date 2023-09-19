ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Польша обвинила Россию в наплыве мигрантов из Африки

11:00
  • вторник
  • 19 сентября 2023

Поводом для этого стало укрепление партнерства Москвы с африканскими странами

Заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик обвинил Россию в миграционном кризисе на итальянском острове Лампедуза.
На итальянском острове Лампедуза ввели чрезвычайное положение из-за мигрантов

По утверждению политика, "кто-то помогает этим людям пройти сотни, если не тысячи километров из Нигерии, стран Центральной Африки, в Средиземное море, кто-то помогает им транспортироваться".

Мулярчик заявил, что "интерес в этом, несомненно, имеет Россия", сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

На Лампедузе тем временем ввели чрезвычайное положение из-за наплыва мигрантов, количество которых уже превзошло численность местного населения — почти 10 тысяч прибывших против 6,5 тысячи местных.

В адрес России уже звучали обвинения в провоцировании голода в Африке, хотя Москва уделяет вопросам, касающимся обеспечения африканских государств и мировых рынков в целом продовольствием и удобрениями.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Мигранты из Африки
Мигранты из Африки
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.