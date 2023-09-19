Польша обвинила Россию в наплыве мигрантов из Африки

Поводом для этого стало укрепление партнерства Москвы с африканскими странами

Заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик обвинил Россию в миграционном кризисе на итальянском острове Лампедуза.

По утверждению политика, "кто-то помогает этим людям пройти сотни, если не тысячи километров из Нигерии, стран Центральной Африки, в Средиземное море, кто-то помогает им транспортироваться".

Мулярчик заявил, что "интерес в этом, несомненно, имеет Россия", сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

На Лампедузе тем временем ввели чрезвычайное положение из-за наплыва мигрантов, количество которых уже превзошло численность местного населения — почти 10 тысяч прибывших против 6,5 тысячи местных.

В адрес России уже звучали обвинения в провоцировании голода в Африке, хотя Москва уделяет вопросам, касающимся обеспечения африканских государств и мировых рынков в целом продовольствием и удобрениями.

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