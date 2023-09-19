В повестке - свыше 400 законопроектов

Госдума открывает осеннюю сессию. Работа предстоит масштабная. В повестке - свыше 400 законопроектов, и большая часть направлена на улучшение жизни граждан и поддержку участников СВО.

На самом деле осенняя сессия Госдумы началась еще 5 сентября. Но первые две недели работы парламента были региональными. Ну а сегодня первое пленарное заседание. Накануне председатель Госдумы встретился с представителями всех фракций и обсудил приоритеты законотворческой деятельности.

Главным событием парламентской осени как обычно станет принятие трехлетнего бюджета: на 2024 год и плановый период 25-26-го. Особое внимание и при рассмотрении главного финансового документа страны и при принятии других законопроектов будет уделено социальным вопросам, в том числе, новым мерам социальной поддержки участников спецоперации и членов их семей. Среди них - обязательное государственное страхование добровольцев, обеспечение военнослужащих служебным жильем, создание рабочих мест для ветеранов и участников СВО. Всего же в план осенней работы комитетов Госдумы включен 441 законопроект.

"Несмотря на все сложности, социальные обязательства государства в следующем году не только не сократятся, это очевидно, но и возрастут. С 1 января следующего года на 18,5% по инициативе президента будет поднят минимальный размер оплаты труда, это очень существенное повышение зарплаты, в том числе в бюджетной сфере. Наша задача - обеспечить неукоснительное выполнение этого решения", - говорит Андрей Исаев, заместитель руководителя фракции Единая Россия.

В сегодняшней повестке дня - шесть вопросов. Комитет Госдумы по обороне рекомендовал депутатам принять в первом чтении президентский законопроект об установлении памятной даты 30 сентября - Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Но парламент намерен проголосовать за принятие этого закона в целом. В первом чтении депутаты рассмотрят документ о льготной ставке НДС в 10% на детские товары. Он направлен на повышение конкурентоспособности производителей. Предлагается расширить перечень товаров, облагаемых по пониженной налоговой ставке.

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