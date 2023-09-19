Собянин открыл новый парк на юге Москвы

Он расположен в пойме реки Жужа

Новый парк на юге Москвы сегодня открыл мэр Сергей Собянин. Завершено комплексное благоустройство поймы реки Жужа и прилегающих территорий.

Проект - один из самых масштабных и важных в этом году, приведена в порядок территория площадью порядка 22 гектаров. Работы велись в районе пересечения улиц Садовники и Академика Миллионщикова, прилегающем сквере и на природной территории "Вишневый сад". Там расчистили русло реки, обустроили комфортные зоны для отдыха и занятий спортом.

"Сделали парк в центре Нагатино-Садовников, сделали набережную в этом году, ул. Нагатинскую. Район преобразился в лучшую строну. Парк со спортивной площадкой. Можно заниматься с утра и до вечера. На заброшенной территории никто не ходит – небезопасно, темно, грязно. Сейчас вместо оврагов – хорошие пешеходные дорожки. В центре района такой чудесный парк", – сказал Собянин.

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